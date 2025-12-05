重慶市両江新区にある賽力斯集団の「スーパーファクトリー」でラインオフを待つ新エネ車。（９月１９日、ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京12月5日】中国の自動車メーカー、賽力斯集団（セレス・グループ）がこのほど発表した11月の新エネルギー車（NEV）販売台数は前年同月比49.8％増の5万5203台で、過去最高を更新した。1〜11月の累計は41万1288台だった。通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）と共同