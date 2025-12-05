４日、黒竜江省富錦市の空に浮かぶ満月。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）【新華社北京12月5日】今年2番目に大きな月「スーパームーン」が5日午前7時14分（日本時間同8時14分）に、満月を迎えた。満月の時刻が早朝に当たるため、観賞に最も適した時刻は4日夜となった。４日、浙江省温州市永嘉県東蒙山の空に浮かぶ満月。（北京＝新華社配信／蘇巧将）４日、北京市内の宣武門付近の空に浮かぶ満月。（北京＝新華社記者／邢広利