今年4月以降、クマの被害に遭った人の数が全国で230人に上り、統計開始以降、過去最多を更新しました。クマの出没件数もこれまでで最も多くなっています。環境省によりますと、クマの被害に遭った人の数は、今年4月から先月までの間に全国で230人に上り、2006年度の統計開始以降、過去最多を更新したということです。このうち、クマの被害で亡くなった人は13人で、こちらも最も多くなりました。また、クマの出没件数は今年4月から1