お笑い芸人の紺野ぶるま（39）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。子供に明かしている芸名について語った。卓上ベルを使った下ネタ謎かけでブレークした紺野。これまでピン芸人日本一を決める「R-1グランプリ」で2年連続で決勝進出、「女芸人No.1決定戦THEW」では3年連続で決勝進出するなど人気を集めている。この日番組で共演した「たんぽぽ」白鳥久美子から「お母さんのネタは見せたことある？」と聞