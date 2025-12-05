タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムに、塩麹の仕込みの模様を投稿しています。 【写真を見る】【 井上咲楽 】「塩麹しこみ！」自宅で作業フォロワー質問「前回の塩麹足していますか？」に「足してます！」と返答も井上さんは、パックに入った塩麹をカメラに寄せて仕込み開始。「たまたま発酵デパートメントに売っていた塩麹買ってみました」と、下北沢の人気店で購入した麹を使っている模様。「いろんな塩麹を使