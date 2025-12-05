政府が経済対策で自治体に活用を勧める「おこめ券」について、鈴木農林水産大臣は使用期限を設定し、転売対策を行う方針を明らかにしました。【映像】おこめ券の今後の方針を話す鈴木農水大臣「（おこめ券は）今の物価高対策に対しての対応でありますから、基本的にはどこかで使用期限を設けて対応していただくということになります」（鈴木農水大臣）現在発行されている「おこめ券」には使用期限がありません。鈴木大臣は、物