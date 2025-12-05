小説家の今村翔吾氏が5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で行われた『東京コミコン2025』内のテレビアニメ『火喰鳥』（2026年1月11日スタート毎週日曜後11：30）特別トークショーに登壇し、自身の小説を原作としたNetflixドラマ『イクサガミ』の反響を明かし、今作への思いを明かした。【写真】オープニングセレモニーには…過去最多のセレブが登壇『イクサガミ』の反響について、今村は「この3週間で、“世界のイマムラ”っ