プロ野球・日本ハムは5日、2026年春季キャンプの日程を発表しました。1軍は2月1日〜24日に、沖縄のEnagic(エナジック)スタジアム名護(名護市営球場)で、2軍は2月1日〜23日に、同じく沖縄のかいぎんスタジアム国頭にて行われます。キャンプ休日、練習試合などの詳細は後日発表されます。▽日本ハム2026年春季キャンプ日程1軍2月1日(日)〜24日(火)Enagic(エナジック)スタジアム名護(名護市営球場)住所:沖縄県名護市宮里2-1-1ファーム