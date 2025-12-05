プロ野球・西武は5日、日本ハムでプレーした石井一成選手の獲得を発表しました。石井選手は2016年ドラフト2位で早稲田大学から日本ハムに入団。ルーキーイヤーから114試合に出場し打率.205を記録します。プロ9年目・31歳を迎えた今季は108試合に出場。キャリアハイとなる86安打、6本塁打、打率.259をマークするなど躍動を見せました。広池浩司球団本部長は「攻守にわたってライオンズに大きく貢献してくれることが期待できる石井選