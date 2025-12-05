日本ハムは5日、2026年の春季キャンプ日程を発表した。キャンプ休日、練習試合などを含む詳細日程は後日発表となる。▼ 一軍日程：2月1日〜24日場所：Enagic（エナジック）スタジアム名護▼ 二軍日程：2月1日〜23日場所：かいぎんスタジアム国頭