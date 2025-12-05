今季６月までエンゼルスを率いたロン・ワシントン前監督（７３）がジャイアンツの内野守備コーチに就任したことが４日（日本時間５日）、明らかになった。レンジャース、アスレチックスで監督を務めた?老将?は６月に手術を受けるため突然退任し、ベンチコーチのレイ・モンゴメリー氏が残りのシーズンを暫定監督として引き継いだ。ワシントン氏はＡＰ通信の取材に「ジャイアンツへの入団に合意しました。これからも貢献し続け