今オフの西武は一味違う。DeNAから海外FA権を行使した桑原将志に続き、日本ハムから国内FA権を行使した石井一成の獲得が確実になったと2025年12月5日にスポーツ紙が報じた。獲得が決まれば、同一年に2人のFA補強に成功するのは球団史上初。今季は3年連続Bクラスの5位に低迷し、350得点はリーグワースト。打線強化が最大の懸案事項だっただけに、両選手の獲得は大きなプラスアルファだ。今井達也、高橋光成はポスティングでメジャー