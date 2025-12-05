「いい人で、モテる人」と、「いい人で、どうでもいい人」の違いはどこにあるのでしょうか。いい人どまりにならないためには、女の子の本音を読み取る必要がありそうです。そこで今回は、10代から30代の独身女性286名に聞いたアンケートを参考に「女の子の『（彼は）いい人なんだけど…』に続く本音」をご紹介します。【１】食べ方が汚いなど、生理的に許しがたい特徴がある「クチャクチャ食べる人は無理!!」（20代女性）というよ