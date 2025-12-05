東洋製罐グループホールディングスは５日、日本将棋連盟、Ａｇｎａｖｉと共同で将棋と日本酒で地域を活性化させる「一献一局プロジェクト」を開始すると発表した。第１弾は、６、７日に東京・立川で開催される「第３回達人戦立川立飛杯」とコラボした小澤酒造の地酒「澤乃井」。棋士のシルエットが入ったオリジナルラベルとなっており、来場者の中から抽選でもらえる。「一献一局プロジェクト」では、棋戦やイベントに合わせ