ウクライナでロシア軍によって連れ去られた未成年者の一部が、北朝鮮の江原道元山市にある「松涛園国際少年団キャンプ」（旧・松涛園中央少年団キャンプ場）に送られ、思想教育と軍事的訓練を受けている可能性が浮上した。松涛園は1960年開園、社会主義圏の少年組織の交流拠点として、半世紀以上にわたり共産圏の青少年らに社会主義教育を施してきた施設として知られる。「反米・反日」教育エリート教育の可能性も問題の証言が示