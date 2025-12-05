ヤクルトの下川隼佑投手が５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸５００万円から４００万円増の９００万円でサインした（金額は推定）。２４年育成３位で入団した１年目の今季は、春季キャンプから１軍スタートを果たすなど力を発揮。５月１日に支配下登録を勝ち取ると、８月３１日の広島戦（神宮）では５回を投げて８安打３失点でプロ初勝利を挙げた。「目標に支配下を挙げてやっていたので、目標達成して、１