ヤクルトの塩見泰隆外野手が５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸５７００万円から減俸でサインした。（金額は推定）今季は３月２２日の日本ハムとのオープン戦（エスコン）で左前十字靱帯（じんたい）を痛め、４月に手術を受けた影響で、１軍での打席数は０。昨年５月に同箇所を負傷しており、古傷に悩まされる悔しいシーズンとなった。「ずっとリハビリだったので苦しかったんですけど、２年間のリハビリは