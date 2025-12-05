瀬戸中央自動車道の坂出本線料金所で行われた訓練 帰省などで年末年始に高速道路の利用者が増える中、本四高速などが5日、坂出市の料金所で防犯訓練を行いました。 訓練は瀬戸中央自動車道の坂出本線料金所で行われ、料金所のスタッフら約30人が参加しました。 （訓練の様子）「お待たせいたしました」「騒ぐな！金は」 ナイフを持った強盗が客を装って事務所に侵入した想定です。強盗はスタッフを人質にとり現金