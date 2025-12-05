スケートやサーフカルチャーから生まれたシューズブランド「CARIUMA」のポップアップストアが、12/14（日）まで原宿に期間限定でオープンしています。丈夫さと快適さを両立したスニーカーを、実際に見て、素材感や履き心地を確かめられる機会です！ミニマルで洗練された合わせやすいデザインが揃い、色や形の違いを比べながら、自分に合う一足をじっくり探せますよ。 多彩なラインナッ