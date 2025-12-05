ミラノ・コルティナオリンピックの開催を前に、聖火がイタリアに到着しました。26年2月に行われるミラノ・コルティナオリンピック。現地時間6日から聖火リレーが行われる予定となっており、現地時間4日にイタリア・フィウミチーノ空港に到着しました。前回の22年北京大会では金メダル3個、銀メダル7個、銅メダル8個の計18個のメダルを獲得した日本。スノーボードでは平野歩夢選手が男子ハーフパイプで金メダルを獲得したほか、スキ