2018年にロシアの元スパイがイギリスで襲撃された暗殺未遂事件について、イギリスの調査委員会は4日、「プーチン大統領が襲撃を承認した」とする報告書を公表しました。イギリスで2018年に起きた、ロシアの元スパイと娘が神経剤ノビチョクで襲撃され、意識不明の状態で見つかった毒殺未遂事件について、イギリスの調査委員会は4日、報告書を公表しました。報告書では、襲撃は「最高レベル、つまりプーチン大統領が承認したに違いな