「生後6カ月になっても走り方コレで神」【動画】「イチ、ニッ、イチ、ニッ…」 子犬の“神走り”にキュン♡そんなコメントとともに公開された動画が、大きな注目を集めています。映っているのは、マルプーの「ぽてと」くん（生後6カ月・男の子）。部屋の奥でぬいぐるみをくわえ、じっと佇むぽてとくんが、次の瞬間、飼い主さんの方へ走り出しました。足を交互に高く上げるよちよち走りは、まるで歩き始めの赤ちゃんのよう。思