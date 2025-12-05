FRUITS ZIPPERが、はるやま商事株式会社の『褒められスーツ』新TVCMのイメージキャラクターに就任。俳優の高橋文哉とともにダブル起用となる。 （関連：KAWAII LAB. 全グループが東京ドームに集結！大舞台に至った必然と夢の共演をいま観るべき理由） また、FRUITS ZIPPER出演のWEB CMが内容を一新し放映決定。2025年12月より順次公開される。なお、TVCMは2026年1月より放映開始される。