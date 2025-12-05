今年３月、山形銀行を名乗るウソの電話で県内の複数の企業が不正送金の被害にあった事件に関わったとして、県警が３６歳のベトナム国籍の男を逮捕したと発表しました。 男は、被害金を引き出す「出し子」とみられ、警察は組織的な犯行とみて、全容解明に向け調べを進めています。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で大阪府の無職の男（３６）です。 県警によりますと、男は、今年３月、不正に入手したキャッシュカ