12月5日未明、傷害と常習累犯窃盗の罪で勾留中に入院していた静岡県伊豆の国市の病院から逃走した54歳男の身柄が、5日午後、静岡県三島市内で確保され、逃走の疑いで逮捕されました。 【写真を見る】勾留中の男が逃走した病院と周辺を捜索する警察官＝静岡・伊豆の国市 警察によりますと、逃走の疑いで逮捕されたのは、傷害と常習累犯窃盗の罪で起訴され勾留中の住所不定、無職の被告の男（54）です。男は治療のため入院していた