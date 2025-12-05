5日、畑岡奈紗が千葉県の太平洋クラブ 成田コースで開催された「ヒルトングランドバケーションズカップ」に参加。ブランドアンバサダーを務めている縁もあり、“ホステスプロ”として大会を盛り上げた。<写真>畑岡奈紗のスイング脚をサスペンションのように使い、上下に伸び縮みしながらインパクト！日本ツアーの最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ」を6位で終え、シーズンを締めくくった畑岡。11月の日米共