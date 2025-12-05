＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが進行している。39歳の横峯さくらが5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル6アンダー・15位タイでホールアウト。QT突破を確実なものとしている。【写真】政田夢乃のドレス姿が天使すぎるツアー通算5勝の川〓春花、同1勝の植竹希望らもトータル6アンダー・15位タイ。金田久美