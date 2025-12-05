＜Qシリーズ（最終予選）初日◇4日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞米国女子ツアーの来季出場権をかけたQシリーズ（最終予選）は第1ラウンドが順延となった。9日（火）の予備日も使用し、5日間90ホールストロークプレーでの完走を目指す。ただ、あす以降も悪天候が予想されており、進行がさらに遅れた場合は、ホール数を調整する可能性もあると