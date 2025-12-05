ヨーロッパで最も大きな国別対抗の音楽イベント「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」にイスラエルが参加することが決まり、これに反対する4か国の放送局がボイコットを表明しました。ヨーロッパメディアによりますと、ヨーロッパ最大級の国別対抗の音楽イベント「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」の運営団体が4日、来年春のイベントにイスラエルの参加を認める決定を下しました。イスラエルの参加の是非を問う投票が行われ