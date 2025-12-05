ロシアのプーチン大統領は、アメリカのウィトコフ特使らとの会談について「交渉は困難な作業になる」と述べ、ウクライナをめぐる和平交渉で譲歩しない姿勢を改めて強調しました。【映像】和平交渉の会談の様子タス通信によりますと、プーチン大統領は4日に公開されたインドメディアのインタビューで、トランプ政権のウィトコフ特使らとの会談について「非常に有益だった」と述べました。アメリカ側が提示した和平案を詳細に検