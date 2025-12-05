お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。12月5日の放送は、KADOKAWAから発売中の『境界のメロディ2』を著した宮田俊哉氏を招き、金曜パートナーの光浦靖子とともに話を伺った。 光浦「本日のお客様は著書『境界のメロディ2』、「ツー」でいいですか？「に」？」 宮田「ツ&