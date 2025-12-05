《ずっと続いてほしい》《寂しい》《これを朝ドラにして！》など“ロス”の声も続々だ。【もっと読む】森七菜の出演作にハズレなし！ 岡山天音「ひらやすみ」で《ダサめの美大生》好演＆評価爆上がりスタート直後から視聴者の心をがっつり掴んだNHK夜ドラ「ひらやすみ」。主演は岡山天音（31＝写真）、共演は森七菜（24）。惜しまれつつ12月4日に最終回を迎えた。主人公のヒロト（岡山）はアルバイトで生計を立てる自由人。近