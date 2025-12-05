この先一週間の北海道は、短い周期で低気圧や気圧の谷が通過し、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。低気圧が持ち込む暖かい空気の影響で、明日(6日)以降は気温が平年並みか高めとなり、特に明後日(7日)は最高気温が二けたとなる所もありそうです。次の強い寒気の南下は来週後半の12日(金)頃と予想されます。強い寒気は明日(6日)には抜け、8日(月)頃にかけて高めの気温に今日(5日)の北海道付近は、西よりの風が卓越する冬型