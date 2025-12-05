“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレントの阿部なつきが、まさかの実写キャラクターを演じて話題になっている。１１月２５日から配信がスタートしたＤＭＭＴＶのオリジナルショートドラマ「キューティーハニーＢＥＬＯＶＥＤＥＮＥＭＹ」に主人公・如月ハニー役で出演。１０月２１日にＳＮＳで１６０センチ、４２キロだと公表した阿部は、抜群のスタイルでハニーの衣装を着こなしている。５日までに自身のＳＮＳ