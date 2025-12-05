移籍１年目の秋広優人内野手が５日、みずほペイペイ内の球団事務所で契約更改交渉を行い、現状維持の年俸２４５０万円（推定）でサインした。５月にリチャード内野手との交換トレードで、大江竜聖投手とともに巨人から加入。２２試合に出場で打率２割８厘、１本塁打、４打点だった。６月には３試合連続でお立ち台に上がるなどの活躍を見せたが、７月３日の出場選手登録抹消後は１軍再昇格を果たせなかった。リーグ優勝、日本一