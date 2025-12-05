３日、吉林市の納美山谷リゾート区でスノーボードを練習する小学生。（長春＝新華社記者／顔麟蘊）【新華社長春12月5日】中国吉林省で3日、小中学校の「雪休み」が始まった。学校は5日間の休みに入り、児童・生徒が体験学習や屋外活動に積極的に参加することを奨励している。省内のスキー場やスケート場、観光地では入場料減免、用具レンタルの割引などを行い、ウインタースポーツの楽しさをPRしている。３日、吉林市の納美山