【ワシントン共同】トランプ米政権は国家安全保障戦略（NSS）で、中国を念頭に敵対勢力を抑止し、沖縄など南西諸島と台湾、フィリピンを結ぶ「第1列島線」を守るため、日本と韓国に防衛負担増を求めると明記した。