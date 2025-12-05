（台北中央社）超高層ビルの台北101は3日、来年1月1日に毎年恒例の花火を打ち上げると発表し、詳細を明らかにした。打ち上げ時間は前回と同じ6分間で、イタリアから輸入した煙の少ない花火を使用する。また米ディズニーとコラボレーションし、27日から5日間、毎晩異なる内容のプロジェクションマッピングを行う予定だ。台北101の賈永婕董事長（会長）は会見で、音楽やリズムとの連動を重視したと説明。北側や東側からの観賞