ロック・フィールド [東証Ｐ] が12月5日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比84.1％減の1億円に大きく落ち込み、従来予想の5億円を下回って着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の14.4億円→4.1億円(前期は13億円)に71.3％下方修正し、一転して68.1％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経