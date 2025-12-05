１２月４日、半月以上を経てようやく完全に鎮火した大分・佐賀関の大規模火災。現場は木造民家が密集する地域で、家同士が近く延焼しやすかったことや、道幅が狭く消火活動が難航したことから、被害が大きくなったとみられています。実は、「危険な密集地」のうち約６割が集中している関西。中でも大阪は４２５ｈａと全国ワーストです。なぜ関西に多いのか？どう対策していけば良いのか？近畿大学・寺川政司准教授の見解を交え