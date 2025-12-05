プロ野球・ヤクルトの塩見泰隆選手が5日に契約更改し、会見を行いました。これまでも度重なるケガに悩まされていた塩見選手。今季も開幕前に左膝を負傷し、4月に左前十字靱帯の手術を受けました。その後はリハビリに励み、今季の出場は本拠地最終戦での1試合のみにとどまりました。前年同様ケガに悩まされ、「ずっとリハビリだったので苦しかった」とこの1年を振り返った塩見選手。その中でも「この2年間のリハビリは人生にとって