こども家庭庁は、子どもの自殺防止に向けた対策の強化に乗り出す。自殺リスクが高い子どもの早期発見と支援に向け、人工知能（ＡＩ）などの技術を活用するため有識者を交えた検討を開始する。モデル事業で運営費を助成し、地域の関係機関が連携して対策に取り組む協議会の設置も推進する。政府が８日に国会提出予定の２０２５年度補正予算案に関連経費として約１億円を計上する方針だ。小中高生の自殺者数は増加傾向にあり、