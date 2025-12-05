新潟県南部の豪雪地帯で３５年にわたって続いた「境界線」を巡る争いが１０月、最高裁で決着した。江戸時代からの資料を基に、湯沢町と十日町市が主張を展開した民事訴訟で、湯沢町に軍配が上がった。令和の時代に繰り広げられた「国取り合戦」の経緯をたどった。（杉本和真）山林地帯訴訟の舞台となったのは、冬場にスキー客でにぎわう上越新幹線「ガーラ湯沢駅」の西側に広がる山林地帯。人は住んでいない。３キロほど離れた