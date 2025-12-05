12月1日、その年に話題を集めた言葉に贈られる「現代用語の基礎知識選2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」が発表され、年間大賞に、高市早苗首相が10月4日の自民党総裁選で勝利したときの演説で使われた「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が選ばれた。「この発言に『一国のトップが働きすぎを奨励するのか』という批判も多くあり、高市首相も受賞のスピーチで『賛否両論いただきました。多くの国民のみなさまに