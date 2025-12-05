『私、今どこに来てるかというと、靖国神社っていうところに来てまーす。イエーーイ！！』そう言いながら、ピースサインで飛び跳ねたり、ハシャいだりする動画を自身のYouTubeにアップした、三山凌輝の元婚約者で、YouTuberのRちゃんに批判が殺到している。「11月22日に『最近“頭おかしい”って言われる件について。』のタイトルでYouTubeを更新したRちゃんは、靖国神社で冒頭のあいさつ。銀杏並木を背景に、『みんな外苑前の銀