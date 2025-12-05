西武は5日、日本ハムからFA宣言した石井一成内野手の入団合意を発表した。広池球団本部長は球団を通じて「攻守にわたってライオンズに大きく貢献してくれることが期待できる石井選手を獲得できたことを心からうれしく思います。今季、多くの打撃指標でキャリアハイの数字を記録したうえに、セカンドの守備でもチームにすばらしい貢献をした石井選手は、これからまだまだ成績を伸ばしていく可能性を秘めた選手として注目してい