ロベルト・スアレス投手（３４＝パドレスＦＡ）の獲得レースがストーブリーグ戦線で本格化する中、ここにきてドジャースの?本気モード?もさらに加速している。複数の米主要メディアは既にドジャースがスアレス獲りに強い興味を示していると伝えているが、米メジャー移籍情報サイト「ＭＬＢトレード・ルーマーズ」も４日（日本時間５日）の報道で追随。ドジャースがベテランの域に入っているスアレスに異例の高額契約を用意し、水