松久信幸がインスタグラム更新米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ（WS）で3登板3勝という異次元の活躍を見せ、シリーズMVPも獲得した。お馴染みの場所での祝福には、パドレスのダルビッシュ有投手も駆けつけ、ファンの間で大反響となっている。米カリフォルニア州ロサンゼルスの日本食レストラン「Matsuhisa」の松久信幸オーナーが日本時間5日、自身のインスタグラムを更新。ケーキで山本を祝う写真を