株式会社ディアラが展開するお土産ブランド『Bayu Factory(バーユファクトリー)』本店が、横浜中華街・南門シルクロードにてリニューアルオープン。「横浜らしさ」と「馬油の上質さ」が融合した空間で、肌にやさしいナチュラル処方のアイテムが展開されます。 Bayu Factory 横浜中華街 本店 オープン日：2025年12月6日(土) 10:30所在地：神奈川県横浜市中区山下町136-2営業時間：10:30〜19:00 横浜赤レンガ店