俳優の甲斐翔真が来年２月２７日から３日間、１０周年記念ライブ「ＫＡＩＳＨＯＵＭＡＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ１０ＹＥＡＲＳ」（東京・ヒューリックホール東京）を開催することが５日、発表された。２０１６年のテレビ朝日系「仮面ライダーエグゼイド」のパラド役でデビューし、来年はデビュー１０周年のアニバーサリーイヤー。これまで出演した作品や、自身が大好きな作品の楽曲を届けていく。甲斐は「１０周年のラ